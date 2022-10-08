美國公布就業報告後，外界預期聯邦準備理事會（Fed）仍將擴大升息，美股今天重挫。

道瓊工業指數終場下跌630.15點，或2.11%，收在29296.79點。

標準普爾500指數下跌104.86點，或2.80%，收在3639.66點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌420.90點，或3.80%，收在10652.41點。

費城半導體指數下跌152.089點，或6.06%，收在2356.750點。（譯者：徐睿承）