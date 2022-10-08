就在俄羅斯大軍連續幾日潰敗後，普丁把他的寵臣、車臣總統拉姆贊．卡德羅夫升為上將，在戰事連續失利、軍心渙散、將領陣亡之際，還把國家名器授予一位小丑式的政治人物，完全出乎外界預料。更多分析人士認為，俄羅斯敗戰並受到國際制裁，普丁政權基礎與聲望已大為動搖，現在這種糊塗的作為必然會影響軍政官僚們對普丁的信心，看來這場原被認為可能拖延許多的戰爭，有可能在這個冬天就提前結束。

車臣總統卡德羅夫（前中）受普丁保護而繼承其父當上車臣總統，對普丁死心塌地又極盡吹捧之能事。（圖／路透）

10月7日是普丁的70歲壽辰，俄軍還在節節敗退，雖然還沒有看到什麼慶祝活動，他也在前兩天撤換了俄軍的前線指揮官。若以目前俄軍在戰場上已折損約13名將領的敗績，被換下的2指揮官可能反而感到慶幸。令人意外的是，普丁前線換將的同時還晉升了與他關係極親密卻毫無戰功的車臣總統卡德羅夫為上將，大出外界意料，真不知要前線官兵要如何在這種大潰敗的局勢下為普丁去拼命。

Colonel General Ramzan Kadyrov and 20,000 Chechen soldiers together celebrate the 70th Birthday of #VladimirPutin in a function in Grozny #Chechnya pic.twitter.com/2FKakg1vUl — UkraineNews (@Ukraine66251776) October 7, 2022

拉姆贊．卡德羅夫與普丁的親密勁頭早為西方媒體所熟悉，他是原車臣宗教領袖、也是叛軍領導人艾哈邁德．卡德羅夫的兒子。老卡德羅夫領導了1994~1996年的第1次車臣戰爭獲勝，在1999年第2次車臣戰爭時老卡德羅夫與另一派分裂，轉而向俄羅斯投誠，車臣叛亂被敉平後，老卡德羅夫成為加盟俄羅斯聯邦的車臣共和國總統。他在2004年遇刺身亡後，車臣立即陷入混亂，當時只有27歲的小卡德羅夫驚慌失措地向普丁求援，普丁隨即介入穩住情勢，選定一名傀儡擔任總統，扶植小卡德羅夫擔任副總理，經過3年滿了30歲的出任總統法定年齡後，再把小卡德羅夫扶正為總統。

The trust and collaboration between Putin and Kadyrovs (father and son) is one of the most beautiful things in 21the century.

They saved hundreds of thousands of lives.

I hope one day Ukraine will have their Kadyrov, and Ukrainians and Russians will reconcile. pic.twitter.com/NF1Lu2dEkZ — Shell S (子皮) (@shell_zipi) October 7, 2022

按此關係，普丁對這位年輕的卡德羅夫來說是長輩關係，小卡也對普丁死心塌地，掌權後在車臣掀起了一場轟轟烈烈對普丁的個人崇拜運動。把信奉伊斯蘭教的車臣到處彩繪上克里姆林宮圖騰，普丁生日時更是舉辦數萬人祝壽活動。平時在公共場合以令人作噁的辭句極力捧普丁，稱普丁為偶像、救主，並自稱是普丁的卒子與奴才。這番對普丁的肉麻辭彙成為小卡的標準形象，大陸的網民比擬他有如唐朝安祿山的口蜜腹劍，封他一個「卡祿山」的渾號。

因前線戰事不利 ，普丁已替換2名前線指揮官，同時還晉升了與他關係極親密卻毫無戰功的車臣總統卡德羅夫（左）為上將。（圖／Instagram)

小卡在車臣掌權至今16年，普丁每年犒賞他500億盧布的財政支持，小卡則鞍前馬後伺候普丁，幾次對外戰爭都自告奮勇派兵打前鋒。這次俄烏戰爭小卡也驅前請纓，但普丁沒有同意，可能認為幾天就搞定的事無需大費周章，後來俄方戰事受挫，小卡終於辦了萬人誓師大會，帶領車臣特戰部隊出征。不過一架載滿車臣士兵的運輸機在基輔郊外被擊落後，車臣部隊參戰的積極性降低了許多，不參與主戰場戰鬥，只做一些協助性的工作。

卡德羅在Instagram有大量粉絲，經常分享個人公開場合與私人玩樂生活照，還有大量與普丁的親密合影。（圖／Instagram)

小卡對普丁是五體投地式地表態，政治上鼓吹「大俄羅斯主義」，雖然這不太符合俄羅斯聯邦體制的政治生態，但卻很合普丁的胃口。在俄羅斯政壇上他唯普丁馬首是瞻，平時跟一幫主張大俄羅斯主義的學者政客們做些玩世不恭、裝瘋賣傻的糗事混日子。這種性格在俄烏戰爭初期還鬧了件笑話，他自作主張找個演員模仿烏克蘭總統澤倫斯基造型，拍攝了一段假澤倫斯基哭求停戰並簽署降書的搞笑影片，影片在網上傳開後遭到大量的批評，後來俄烏戰事逆轉，更成為外界嘲諷的話題。

卡德羅夫平時在公共場合以令人作噁的辭句極力捧普丁，稱普丁為偶像、救主，並自稱是普丁的卒子與奴才。（圖／Instagram)

做為年輕一代的領導人，小卡對於西方的網路等新玩意兒極感興趣，他的Instagram有大量粉絲，經常分享個人公開場合與私人玩樂生活照，還有大量與普丁的親密合影，此外也拍攝視頻與TikTok抖音短視頻。社群媒體上小卡喜歡上電報（Telegram）頻道，紛絲數有10多萬，經常發布車臣部隊在俄烏戰爭的消息。不久前馬斯克在網上批評普丁，小卡立刻親自上陣與馬斯克隔空交火，戰況十分激烈。

卡德羅夫是普丁一手扶植， 他對普丁死心塌地，掌權後在車臣掀起了一場轟轟烈烈對普丁的個人崇拜運動。（圖／路透）

就這麼一個玩世不恭的紈褲子弟模樣的車臣領導人，他與父親及普丁的關係在車臣內部本就有許多爭議，既無真正軍事資歷也無戰功，卻在俄羅斯戰事節節敗退之際被晉升為上將，外界因此嘲諷他為「抖音上將」，可以想見俄羅斯軍方將領與中低階軍官們會是何種反應，他們將會以何種方式來面對這場由普丁一意孤行所帶來的損失慘重的戰爭。

俄軍後勤 極差，士兵必須自購鋼盔等裝備

尤其是近日義務兵與最新動員的士兵陸續走上戰場，網上傳出他們拍攝的影片顯示，很多剛上戰場的士兵必須自己購買各種裝備，有些裝備如軍用鞋、鋼盔品質低劣，可能是淘寶上出售給軍迷們拍照用的道具服裝，買到稍好些的則是部隊倉庫裡盜賣出來的舊貨。網上俄軍拍的視頻還顯示，部隊發下的槍枝老舊鏽蝕不堪使用，槍枝上還刻著「1941年造」的字樣，根本是二戰時期打衛國戰爭的古董。僅此一端，就難怪俄軍整體士氣低落。

車臣信奉伊斯蘭教，行一夫多妻制， 卡德羅夫有多位妻妾與大批兒女。（圖／Instagram)

反過來看，普丁面對此一戰事困局，卻看不出任何打算扭轉劣勢的作為，倉促動員徵兵一團混亂，武器裝備一塌糊塗，前線戰事一敗塗地，普丁卻還在跟他的寵臣玩加官晉爵的戲碼，置俄軍將士於戰場泥淖而不顧。有道是：「大兵上陣沒有槍，升個小丑當上將。」這樣的領導人就算是和平時期都不見得能鞏固權位，真不知要拿什麼來穩住迎面而來的敗戰危機。