美國總統拜登稱世界處於「末日決戰」風險後，白宮今天表示，美國未見俄羅斯近期準備動用核子武器的跡象。

法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在「空軍一號」（Air Force One）上告訴記者：「我們沒有見到任何理由調整我們自己的戰略核態勢，也未見俄羅斯即將動用核武的跡象。」

當尚皮耶被詢問拜登昨晚批評俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的示警言論是否反映新的情資，她回答：「不是的。」

尚皮耶說：「總統的談話，是在表達對蒲亭威脅動用核武的憂慮。」

拜登稍早在紐約的民主黨募款活動上說，自前美國總統小甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）時代和1962年古巴飛彈危機以來，世界從未面臨發生末日戰爭的可能性。

他說，普丁為了繼續侵略烏克蘭，揚言動用核武並非「開玩笑」。

烏克蘭在西方支持下強力抵抗俄羅斯入侵。面對這種情況，蒲亭揚言若覺得在奪取烏克蘭大片領土的目標上已別無選擇，就有可能動用核武。（譯者：徐睿承）1111008