台北市長選戰成選戰焦點，根據《美麗島電子報》搶先曝光的「去年新冠疫情爆發後，誰用心解決台北市疫情、顧市民健康」民調，在台北市長參選人中，民進黨陳時中居然以39.5%支持度領先。媒體人吳子嘉表示，他看到這數據都快昏倒了。

吳子嘉7日在《關鍵時刻》節目中公布「去年新冠疫情爆發後，誰用心解決台北市疫情、顧市民健康」民調，陳時中以39.5%支持度領先黃珊珊的31.9%、蔣萬安的7.2%。他看到這數據都快昏倒了，他每天罵陳時中，居然還第一，陳時中對萬華很差，在萬華居然也是第一，看到這個民調到底要怎麼辦？

另外，也同時公布「台北市民眾對3位市長候選人好感度（此題可複選）」民調，蔣萬安從3月的46.7%微降至10月的46.6%，黃珊珊則從40.6%上升至48.8%，陳時中從45.4%大幅降至33.5%。

時事評論員李正皓表示，陳時中在今年3月疫情還沒大爆發時，好感度還有45.4%，結果現在33.5%，好感度下降了12%，這是很有意義的。因為今年3月剛過完年的時候，疫情出來一點點，還沒有大爆發。中間過了兩波，第一個是Omicron，再來是BA.5，過程中還發生快篩買不到的狀況。

李正皓接著分析指出，黃珊珊的好感度增加了8%，蔣萬安則幾乎持平。當陳時中面臨這樣的民調，他所有的策略都會綁手綁腳。