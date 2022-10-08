某日騎車行經臺一線，正巧發現這位於大肚區之義民爺祠，觀其名稱，頗類似客家所崇敬之義民爺，不過入內後，發現與想像中不同。

原來義民爺乃指抗日之義民，廟中並有沿革，說明義民爺為林杞埔事件中犧牲之英烈。這些因為賴以維生之竹林被日人強行徵收，起而抗日之義民，被日人逮捕後斬首，後合葬於臺中田心仔一帶。1980年一信女久病不癒，夢見義民爺說若願為其立祠，病三日可癒，信女四處查訪，於臺中南屯一名為「殺人坡」之地發現一墓碑，上書「合葬之墓」，便立簡單小祠祭拜。

1992年，義民爺祠廟地被臺中監獄收回，遂遷至現地。據「大肚山的管蓁花」一書記載，義民祠在遷移過程中，挖土機挖出了數量龐大的人骨，管理人的父親認為有兩千多具。

這些人骨重複疊葬，姿勢各異，有些甚至為站立狀，想來當地必然怨氣沖天。

廟方之沿革誌寫得頗為詳細，包含犧牲之義民人數、年代、甚至部分義民之姓名皆有所查考，不過似乎有誤。

其一是林杞埔事件發生於1912年，是年為明治45年或大正元年，而非廟中所說的明治41年。

其二林杞埔事件犧牲人數，若根據維基百科所說為九人(一人追捕時被殺，其餘八人判死刑)，非廟中所說兩千多人。

廟中所提供之「烈士名冊」，犧牲時間從明治43年至民國36年皆有，有孩童也有女人，甚至還有日本人，日本人中竟還有一名少將，這些應該不全是林杞埔事件之烈士，而事件發起人劉乾的名字也未列其中，頗令人詫異。至於民國34至36年之272位英烈更不可能是抗日英雄，當時日本人已經戰敗，無日可抗，或許是228的冤魂更有可能。不過，有人曾經詢問過管理人陳萬昌，他否認有二二八的冤魂。

總之，對於大肚義民爺祠英烈之來歷，實有重新查考之必要。

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

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