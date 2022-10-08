台北市長選舉，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強競逐，甚至傳出可能出現「棄保效應」。根據《美麗島電子報》搶先曝光的「棄保的可能性」民調，時事評論員李正皓分析指出，陳時中因為討厭值比較高，因此在最後發生棄保時，他一定不會被保到。

李正皓7日在《關鍵時刻》節目中表示，三腳督最後決定勝負的關鍵是「棄保」。《美麗島電子報》做了一個「棄保的可能性」民調，很有趣，可是怎麼棄怎麼保？結果是大家都有可能被棄，可是陳時中卻不會被保。

李正皓分析指出，當民調問到，如果蔣萬安跟陳時中都在前兩名時，你會怎麼投票呢？這時候黃珊珊會被棄掉，保蔣萬安；反過來黃珊珊跟陳時中如果在前兩名，請問你的投票行為會怎麼樣？蔣萬安的票會被棄掉，繼續保黃珊珊；但如果黃珊珊跟蔣萬安是前兩名，陳時中的票會被棄掉，去保黃珊珊。

李正皓指出，前兩名競爭時，第三名一定會被棄。可是不管第三名是誰，棄來棄去，都不會去保陳時中，會去保相對不討厭的人，可是陳時中因為討厭值比較高，因此他一定不會被保。所以這件事情就會造成整個選戰中最大最大的辛苦，陳時中可說負重前行，他的民調提升速度不夠快，而且在最後出現棄保時，他也不會納入選項。