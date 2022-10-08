老朋友，前國民健康署長邱淑媞，寫了一本專書《台灣新冠疫情的衝擊與反思》，出書前，問我新書發表會可以出席講講話嗎？為何不能呢？

除了我不是疫情專家外，我可是資深媒體人，我可是經歷過SARS年代，我可是中獎的新冠病毒患者，我可是長新冠的見證人啊！有何不可呢！？

但，新書發表會上，前面的致詞貴賓有透過視訊的台北市長參選人蔣萬安，有三位立委鄭麗文、曾銘宗、蔡碧如，還有台大公衛學院的資深教授金傳春，等我最後一位上台致詞時，我深深知道「不能多話了」。

於是我的發言很簡單：

一，馬英九、蔡英文兩位總統，當選時都說要做「全民總統」，但很抱歉，兩位最後都令人失望，社會對峙得更嚴重。反而真正能做到「全民出版社」的，是天下遠見集團的高希均、王力行兩位創辦人，放眼天下，無論藍綠或其它顏色，政治領袖要出書的，不都優先找天下遠見集團的出版社裡嗎？這是真正民間的力量。

二，邱淑媞署長這本書，來得正是時候。「邱署長」是政治的，但「邱博士」、「邱教授」是學術的，是專業的。

政治的邱署長，可以「政治批判」民進黨政府的防疫政策，但學術的，專業的「邱教授」則應該就事論事，就防疫的專業倫理，給予執政黨的防疫政策，做合理且專業的評點，做得好的，對的，按讚；做得不好，做的失格的，就必須嚴厲譴責。

我認為，「邱教授」的這本新書，基本做到了區分「邱署長」與「邱教授」的角色認知。

三，民主政治就是責任政治、政黨政治。在野的反對黨，要批判執政黨，不能只靠沿路罵街，必須要有類似西方內閣體制「shadow cabinet」的責任倫理。也就是，針對執政黨的政策，要提出在野黨的一套針對性強的替代方案。邱署長的新書，無疑符合了這樣的期待，你民進黨執政，過去兩年多，你實踐了你的防疫政策，但國民黨做為在野黨，除了善盡全民防疫的義務外，當然也該站在反對黨的立場，批判性的，提出自己的政策性的整體看法，而非只是枝枝節節的謾罵。

這是我在邱淑媞署長的新書發表會上，簡單的發言。

這是一本好看的，專業角度出發，但讀來毫無隔閡的好書，讓我們在「後疫情」的年代，重新回顧過去近三年，防疫走過的艱辛路。如果能重來，該不該更好，更專業！？

就像過去我們經歷SARS的苦痛一樣，倘若，歷史教訓最大的意義，在於我們必須透過情緒的沉澱，知識的反思，而讓社會持續進步的話，那這本《台灣新冠疫情的衝擊與反思》，確實值得推薦，無論藍綠白，你都該讀一讀。

我是蔡詩萍，我推薦《台灣新冠的疫情的衝擊與反思》。政黨可以惡鬥，但政策應該可以實質辯論。

作者為知名作家

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