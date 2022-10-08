民眾黨新竹市長參選人高虹安近日遭民進黨與側翼猛攻，從論文打到補習上台大等等，引發關注。國民黨台北市議員王鴻薇昨(7日)在臉書表示，民進黨這種瘋狂的行為，看來只有「打高虹安等於打柯文哲」可以解釋。

針對高虹安爭議話題持續延燒，王鴻薇指出，其實本來實在不了解，為何民進黨強打高虹安，要把她的聲量愈打愈高，把高虹安從「二軍」打成「一軍」，民進黨這種瘋狂的行為，看來只有「打高虹安＝打柯文哲」可以解釋。過去縣市長選舉，焦點一向在直轄市，新竹市無論內部競爭多麼激烈，從來也不會登上全國性版面或政論節目。所以，就算林智堅過去選新竹市長歷經三腳督，新竹市外沒有什麼人關注，自然也沒有人去看看他的碩士論文到底在寫什麼？

至於本屆民進黨為何如此關注新竹市選情？王鴻薇認為，民進黨參選人沈慧虹和民進黨沒有太大淵源，也是為了參選才加入民進黨，綠黨團總召柯建銘雖然關心自己的勢力和利益，但全黨打一人，甚至國家機器也動員強打高虹安，太不合理，「唯一可解釋，高的當選與否關係柯文哲民進黨的版圖，在台北市，無黨籍參選人黃珊珊一方面目前當選機率不如國民黨參選人蔣萬安和民進黨參選人陳時中，一方面黃並沒有真正掛民眾黨，強打黃對陳選情更為不利。所以，修理高就變成修理柯文哲的『必修課』」。

王鴻薇並質疑，民進黨打高虹安顯然有劍指2024之意，民進黨縣市長選情其實已經拉警報，卻還超前部署2024，這是深謀遠慮呢？還是權力慾使人瘋狂呢？