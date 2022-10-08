自拜登聲稱核末日（Armageddon）將近之後，北韓今天清晨發生一場小型地震，而且就發生在北韓已知的核試驗場地附近，對此南韓氣象局表示很可能是自然地震，但仍然對於任何可能的北韓核試爆進行高度關注中，並為近日以來國際間的核緊張增添一道陰影。

據《路透社》（Reuters）8日報導，南韓氣象局表示，當地時間凌晨2點54分，北韓豐溪里核試驗場發生一起2.5級地震，震動了北部、東北部的一個地區。「根據評估，這是一場自然地震。」，地震深度約為23公里。

專家認為該地區近年來是小地震的位置，是源於測試現場的活動造地質不穩定所致。首爾和華盛頓的官員表示，據信北韓已經豐溪里試驗場完成了第7次核試爆的準備，這將會是自2017年以來首次。

韓國立法者援引情報機構的信息表示，北韓可能會進行試爆的時間大約在10月16日至11月7日之間，但是國防部長李鍾燮說很難預測北韓將會在何時進行新的測試。

韓國和美國正在舉行聯合海軍演習，並且有一艘美國航空母艦參與，而北韓近日以來發射了一系列彈道飛彈，其中包括一枚中程彈道飛彈於5日經過日本上空。