拉米瑞茲擊出兩分全壘打，幫助守護者搶下外卡戰首勝。（美聯社）

守護者拉米瑞茲兩分全壘打。（MLB臉書）

季後賽外卡戰8日正式開打，這是使用新制度的首個球季，美聯與國聯各3支球隊進入外卡，加上第3名的分區冠軍，首輪總共4組人馬捉對廝殺（三戰兩勝）。國聯費城人首戰以6比3戲劇性逆轉紅雀，美聯守護者也以2比1逆轉光芒。

費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）、紅雀昆塔納（Jose Quintana）鬥得不相上下，直到第7局才由紅雀葉培茲（Juan Yepez）的兩分炮打開僵局。落後兩分的費城人把握9局上半最後機會，居然打出單局6分的大局，紅雀因中繼投手海斯利（Ryan Helsley）崩盤而付出慘重代價。

瑞爾穆托（J.T. Realmuto）安打上壘之後，海斯利連續保送3人，包括一顆打在波姆（Alec Bohm）身上的火球擠回1分，波姆「中彈」起身隨即振奮鼓掌。雖然紅雀緊急再換投，但陣腳已亂，被瑟古拉（Jean Segura）開始的棒次連續4位打者合計敲下5分！紅雀9局下拿回1分無力扭轉敗局，普侯斯（Albert Pujols）擔任指定打擊4打數掛零。

光芒首戰派出王牌麥克拉納漢（Shane McClanahan），6局下他連續3顆變化球被拉米瑞茲（José Ramírez）逮到失投的第3球轟成致命兩分炮。這球正好打在全壘打牆上，一壘跑者羅薩里歐（Amed Rosario）擔心會被接殺而在二壘前遲疑了一下。光芒對此提出挑戰（未踩壘包）沒有成功，守護者主場觀眾歡聲雷動，拉米瑞茲賽後說：「受到歡呼的感覺很棒，他們是最好的球迷。」守護者先發投手比柏（Shane Bieber）同樣挨了希瑞（Jose Siri）的全壘打，但只是陽春炮而得以險勝。