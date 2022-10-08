年底台北市長選戰引發各界關注。媒體人韋安指出，據他所了解，民進黨高層和台北市黨公職開會動員，編排4組人馬，前三組分別對付現任台北市市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊，第四組則是用來對付國民黨台北市議員徐巧芯，讓他忍不住驚呼：「徐已成第四位『市長參選人』了。」此消息引熱議，大批網友也感到吃驚。

韋安昨（7）日在臉書發文表示，聽說綠營高層和台北市黨公職開會動員，編排4組人馬，前三組分別對付柯文哲、蔣萬安、黃珊珊，第四組則專挑徐巧芯來打，原來徐已成第四位「市長參選人」了。

韋安的說法掀起熱絡討論，網友湧入其臉書及相關連結留言：「嚇死人了！民進黨當然很懂得超前部署，提前先把藍營明日之星打掉」、「好恐怖喔！」「下任立委人選」、「人多錢多就只缺良心了」、「是選市長還是打人比賽？」、「沒有第五組來對付支持藍營的選民呢？他們心虛了嗎？」

此次台北市長共有12人登記參選，代表國民黨的蔣萬安、代表民進黨的陳時中，以及民眾黨支持的無黨籍候選人黃珊珊，為最受矚目的3位參選人。