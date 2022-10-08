現代人三餐不定時、腸胃毛病多，肝膽腸胃科醫師詹宜學表示，曾收治一位50多歲的患者，患者長期腹脹、腹痛，總是靠吃胃藥緩解，拖了很久才決定看診，沒想到檢查結果竟是胃癌。詹宜學說，胃癌初期常見腹部不適、消化不良、上腹痛、腹脹、嗝氣、胃酸逆流等6症狀，建議身體不適就要快點就醫，以免耽擱病情。

詹宜學近日在臉書發文表示，一名事業有成的50多歲患者來看診，主訴長期腹脹、腹痛，持續好一陣子都不見好轉。不過每次發作起來，只要吞胃藥就會緩解，因此他總是以工作忙碌為由，推遲健康檢查的時間，直到最近真的太不舒服，才決定要來檢查。

詹宜學指出，替患者照了胃鏡檢查，發現在胃大彎靠近胃竇的地方，有個直徑約2公分的潰瘍，邊緣不規則，讓他高度懷疑是惡性腫瘤，立刻安排切片檢查，結果竟是「分化不良型的胃腺癌」與慢性胃炎合併幽門螺旋桿菌感染。另患者也做了大腸鏡檢查，發現升結腸有息肉，已安排切除，而大腸息肉的切片結果是管狀腺瘤。

詹宜學表示，罹患胃癌初期可能出現6大症狀，包括腹部不適、消化不良、上腹痛、腹脹、嗝氣、胃酸逆流，在這個階段通常吃胃藥，不舒服的症狀就會緩解，因此導致許多患者延誤治療。到了中期、後期，患者可能出現貧血、頭暈、疲勞、食慾不振、體重快速下降等症狀。

詹宜學說，胃癌常見的致病原因有9個，分別是幽門螺旋桿菌、慢性胃炎導致「萎縮性胃炎」或「腸上皮化生」、接受過胃切除手術、有胃癌家史病史、抽菸或吃愛吃醃製食品、年齡與性別（男性）、胃息肉及肥胖。

詹宜學說，預防胃癌發生，在飲食方面要盡量吃的清淡一點，多吃富含維生素C的食物，少吃加工、醃製、汙染及過期的食物；另外就是要戒菸酒，並多運動、減肥。最後也最重要的就是，如果發現身體不舒服，就快點就醫檢查。