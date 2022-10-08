布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelia Jolie）2019年離婚，兒女撫養權之爭仍在上演之際，竟爆出布萊德彼特曾在機上對家人施暴，還抓著裘莉的頭髮撞牆，對此，布萊德彼特律師反擊所有指控都是人身攻擊，完全是裘莉捏造出來。

根據外媒報導，布萊德彼特在機上對家人施暴後，裘莉為保護家人安全，導致全身多處受傷，事後將驗傷照和紀錄日記交給FBI，不過布萊德彼特則是否認此指控，強調自己沒有家暴，相關部門進行調查之後，判定他沒有施暴跡象，近日，布萊德彼特委任律師安凱莉（Anne Kiley），也針對此事做出回應：「布萊德彼特一直在接受人身攻擊和捏造陳述，但慶幸的是過去6年，針對裘莉諸多指控，法院都做出公正裁決，未來他也會繼續出庭回應。」

根據外媒《今夜娛樂》報導，一名知情人士透露裘莉不斷修改對6年前事件的描述，甚止持續增添不實訊息，想藉由犧牲自己和家人博取外界更多關注，達成只有自己才知道的目的，對於裘莉種種行徑摸不著頭緒。

日前小布發言人除了出面聲所有指控「並非事實」，更強調兩人正為裘莉出售法國酒廠股份而爭吵，更揭露雙方曾協議未經對方同意，不能出售酒廠股份，未料裘莉卻矢口否認此事。