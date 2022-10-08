大陸官方文旅之聲微信公號消息，大陸文化和旅遊部數據中心測算，2022年十一假期7天，大陸國內旅遊出遊4.22億人次，同比減少18.2％，按可比口徑恢復至2019年同期的60.7％。實現國內旅遊收入2872.1億元（人民幣，下同），同比減少26.2％，恢復至2019年同期的44.2％。

據分析，大陸文化和旅遊假日市場總體安全平穩有序，呈現以下特點：

一、優秀文化產品和優質旅遊產品供給豐富，滿足群眾假期需求：

在落實好疫情防控要求前提下，十一假期，大陸各級文化館組織活動1萬3940場，參與人次5927.48萬，共有1萬0801家A級旅遊景區正常開放，占A級景區總數的75％。文化和旅遊部聯合有關部門發布十一假期12條體育旅遊精品線路，推出「稻花香裡說豐年」大陸鄉村旅遊精品線路128條。5個國家文化和旅遊消費示範城市及試點城市舉辦約9100場文化和旅遊消費促進活動，發放2.83億元文化和旅遊消費惠民補貼，參與人數超1.4億人次，直接帶動文化和旅遊消費154.1億元。

福建發放3000餘萬元消費券，吸引更多市民遊客感受「清新福建」「福文化」魅力。安徽黃山通過科技賦能，在大陸率先實施「先遊後付」，面向「大黃山」區域開啟信用旅遊新模式。山西臨汾洪洞大槐樹景區尋根祭祖園圍繞「大美中國 魅力古槐」主題，推出多種優惠福利。海南海口面向參與抗疫付出和作出貢獻的基層工作者推出性價比高、價格優惠的「樂享十一·歡遊海口」套餐。廣東省立中山圖書館舉辦「我的母親叫中國」展覽、「百名攝影師聚焦新時代」圖片展等主題展覽活動。湖北以「鳳鳴楚天·喜慶豐收」為主題發放酒店住宿券、景區券、旅行社線路產品券、旅遊惠民卡券等「惠遊湖北」消費券。

二、迎接中共二十大成為十一假期休閒特色：

各地圍繞「喜迎二十大」主題紛紛推出系列活動，打卡紅色地標、探訪紅色舊址、緬懷中共革命先烈等紅色旅遊主題活動備受歡迎。

三、夜經濟助燃本地休閒和近程旅遊煙火氣

受疫情影響，本地遊、周邊遊仍是廣大居民出行首選，十一假日期間選擇跨省遊和省內跨市遊的遊客比例分別下降了14.4和9.5個百分點。前往城郊公園、城市周邊鄉村、城市公園的遊客占比居於前三位，分別達23.8％、22.6％和16.8％。北京、山東、瀋陽等家門口城市公園，浙江黃賢森林公園、海南文昌椰林、福建源和1916創意產業園等舉辦的後備箱集市，為遊客帶來頗具煙火氣的本地休閒和近程旅遊體驗。

夜間文化活動和旅遊消費明顯活躍，第一批120家國家級夜間文化和旅遊消費集聚區，累計夜間客流量3995.6萬人次，平均每個集聚區每夜客流量4.76萬人次。山東圍繞「夜宿」「夜遊」「夜集」推出「秉燭遊山東」線上文旅活動。廣西北海銀灘潮雕燈光秀、海絲首港海上煙花秀等「夜秀」項目成為市民遊客紛紛打卡的網紅項目。

四、「雲展演」「雲旅遊」豐富文旅體驗形式

文化和旅遊部政務新媒體「文旅之聲」推出第二屆大陸旅遊公益廣告優秀作品展播，「文藝中國」播出《文華擷英——第十七屆文華大獎獲獎劇碼集萃》。天津各大文博場館、文藝院團線上上推出「錦繡中華」民族交響音樂會、《「喜迎二十大 科學傳精神」科學家線上展覽》等主題展覽和演出。