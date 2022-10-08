網路巨擘Google（谷歌）執行長皮查伊7日在日本首相官邸（行政中心）與日本首相岸田文雄會談，說明Google在日本投資1000億日圓（約新台幣222億元）的計畫。

日本讀賣新聞報導，皮查伊（Sundar Pichai）說明谷歌2021年至2024年的4年間在日本的投資計畫。內容主要是建設資料中心、整備海底電纜、支援數位人才的培訓等。

皮查伊表示，谷歌正在日本千葉縣印西市興建一座資料中心，預定2023年啟用，這是谷歌在日本的首座資料中心。此外，連結日本與加拿大西海岸的海底電纜預定2023年完成，屆時將可提供快速且穩定的網際網路服務。在人工智慧（AI）等領域，谷歌將支援社會人士的再培訓。

皮查伊在與岸田會談後對媒體表示，這次會談主要議題是新的數位未來投資，希望能為日本社會的數位化做出貢獻。谷歌盼與日本保持長期夥伴的關係，將和日本政府、企業合作，以造福日本人民。（編輯：馮昭）1111008