氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，入秋以來，第2起「東北季風異常降水」事件，正在進行中，前(6)日至今(8日)晨4時累積雨量圖顯示，最大值已超過1千毫米。

吳德榮表示，最新(7日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日東北季風影響，東半部及大台北有局部雨，桃園亦偶有局部短暫降雨的機率；今晚、明(9)日東北季風稍減弱，東半部仍有局部雨，大台北偶有局部短暫雨；迎風面應續防致災性的大量降雨，隨時注意氣象局發布的「特報」。今、明新竹以南平地皆為晴朗穩定的天氣，山區偶有局部短暫降雨的機率。北台稍涼，中南部白天熱、日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明晚至國慶(10日)晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部有局部雨；國慶日白天乾冷空氣南下；各地天氣好轉，北台氣溫漸降、愈晚愈涼，平地最低氣溫約降至18度左右；中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週二(11日)各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，北台清晨平地最低氣溫約降至16度左右。下週三至週五(12至14日)迎風面水氣漸增，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。另外，各國模式模擬顯示，下週「西北太平洋」又有熱帶擾動發展，是否會形成「秋颱」與東北季風的「共伴效應」需密切觀察。