南韓演員南宮珉昨（7）日與女友陳雅凜結婚，雖然婚禮為非公開舉行，僅有邀請函才能入內，但由於這對新人的動態在各大論壇和社群平台中備受關注，因此當天婚禮照片已經在網路上瘋傳，讓粉絲們大飽眼福。

有著「小裴勇俊」之稱的演員南宮珉日前拋出喜訊，將與模特兒轉型成演員的女友陳雅凜結婚，雖然彼此過去鮮少透過社群平台秀恩愛，但在頒獎典禮、節目、訪問等公開場合都不避諱談到對方。過去南宮珉就在頒獎典禮時，和陳雅凜哽咽告白：「雅凜啊，謝謝妳一直陪在我身邊，我很愛妳，謝謝妳。」兩人間粉紅泡泡充斥的氛圍，讓這場婚禮飽受粉絲期待。

昨（7）日結婚典禮的照片、影片外流後在社群平台上瘋傳，只見影片中，現場布置唯美，許多植物、花卉點綴其中，以白色為主軸的造景盡顯浪漫。新娘陳雅凜笑容大方地挽著新郎南宮珉的手，開心接受眾人撒著花瓣的祝福。而南宮珉好似有些害羞，笑容靦腆的和賓客們揮手。

在現場也播放了當初南宮珉下跪向陳雅凜求婚的影片，她還因此落下感動淚水，除此之外，還有許多嘉賓前來祝賀，包括金雪炫、李帝勳以及南宮珉的演員好友丁文晟擔當婚禮主持人、東分神起的允浩和昌珉也在現場為新人唱祝歌。粉絲們雖無法到場，但也在兩人的社群平台留言恭喜兩人有情人終成眷屬，獻上滿滿祝福。