大陸觀察者網8日報導，大陸應急管理部網站消息，針對今年十一假期疫情、氣候異常、防汛抗旱等嚴峻複雜的安全形勢，以「時時放心不下」責任感，做好安全防範和應急處置各項工作。截至10月7日18時，大陸全國安全形勢總體平穩，未發生重大以上生產安全事故和自然災害。

節前，大陸應急管理部召開專題會議提前部署十一假期安全防範工作，督促落實落細各項風險防控措施。大陸國務院安委會派出16個綜合督導檢查組，對各地安全生產大檢查進行綜合督導檢查「回頭看」，先後抽查檢查和明查暗訪47個市級政府、331家企業單位，發現問題隱患1400多項，推動重大問題隱患立查立改。

大陸國家森防指辦公室派出15個工作組赴重點地區開展森林草原防滅火專項督查，深入組織隱患排查整治「百日攻堅」，排查火災隱患7.5萬處，發放整改通知書1.6萬份，從源頭上防範化解森林草原火災重大風險。國家防總辦公室、應急管理部組織防汛抗旱專題視頻會商調度，向13個省（區、市）防汛抗旱指揮部辦公室下發通知，統籌部署十一假期強降雨和旱情防範應對工作。

假期期間，應急管理部每日組織視訊調度，分析研判風險隱患和災害事故形勢，動態部署安全防範工作。國家森防指辦公室持續推動「百日攻堅」，組織對林牧區油氣管道、旅遊景區、文博單位、在建工程等重點部位開展隱患排查整治。同時，繼續指導協助做好四川瀘定地震災區和其他受災地區群眾過渡安置等工作。

十一假期，大陸應急管理系統在重點區域、重點林區、重要場所設置執勤點8400餘個，共接警出動3.3萬餘次，出動消防救援人員39.4萬餘人次，營救疏散群眾4800餘人。國家安全生產專業救援隊伍出動5400餘人次，為800餘家企業提供風險防範和安全技術服務。