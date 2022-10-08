無黨籍立委高金素梅（左）也力挺民眾黨新竹市長候選人高虹安（右）。（圖／高虹安辦公室提供）

民眾黨新竹市長候選人高虹安近期被綠營猛打，不僅遭控美國博士論文抄襲，就連補習上台大、如何考上北一女都被放大檢視。國民黨台北市前議員羅智強痛批，資策會從最初稱「學術用途無授權問題」，到突然改口「引用比例不當可能提告」，顯然就是政治力介入，民進黨狂用國家機器霸凌高「像瘋了一樣」。此說法引熱議，約2萬人湧入按讚，大批網友質疑「新竹禁不起變天」。

羅智強昨（7）日在臉書發文表示，國家機器好兇狂打高虹安，民進黨如今就像瘋了一樣，不斷用抹黑和潑髒水的手段霸凌、摧毀高，從攻擊博士論文到打碩士、戰補習，就連民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的親哥哥，也造謠高北一女學歷是特權，甚至連高的父母都不放過。

羅智強指出，針對高虹安相關爭議，資策會從剛開始發出聲明稱「學術用途無授權問題」，轉向變成「引用比例不當可能提告」，這顯然就是被民進黨施壓才改口配合政府，這就是政治力介入的最佳例子。羅痛批，民進黨現在就跟流氓沒兩樣，瘋狂無中生有、欺壓資策會和霸凌對手，他呼籲大家用選票懲罰惡霸政權，全力挺高。

此文獲得約2萬個讚、逾1100則留言與超過200次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「看來新竹市有很多貓膩所以禁不起變天，高立委加油，公平正義永遠站在您這邊！」「新竹到底是多禁不起變天？一定有鬼！」「看民進黨緊張成這個樣子，就知道有問題了啦」、「新竹人民要團結睜開眼！我們挺虹安」、「新竹的水好深啊！深到怕高虹安……」「期待12億棒球場被起底的那天」。