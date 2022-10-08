暌違21年闖進季後賽的水手，首戰藉著先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）7.1局無失分的神勇演出，以4比0力壓藍鳥旗開得勝！水手是一支比較年輕的球隊（1977年成軍），這只是他們隊史第2次在季後賽完封對手，卡斯提歐同時成為隊史在季後賽單場表現最佳的投手。

卡斯提歐是今年7月底水手的一大賭注，他們「4換1」與紅人交易，犧牲了3位頂級新秀才將他迎接過來，也是季中交易市場上最好的先發投手。水手把賽揚獎左投羅比雷（Robbie Ray）擺到第2戰，而把重要的首戰交給卡斯提歐，畢竟他們賭這麼大也就是為了這一刻。卡提斯歐果然不辱使命，與中繼投手穆紐茲（Andres Munoz）聯手達成任務。

藍鳥王牌投手馬諾亞（Alek Manoah）開賽就對J-Rod投成觸身球，挨了蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）二壘打之後，捕手羅力（Cal Raleigh）接著一發兩分炮，讓水手首局打下3分。一路落後的藍鳥雖然也數度攻上二壘，最終都是無功而返，第7局還被卡斯提歐連續K掉3人。9局下查普曼（Matt Chapman）長打趁著暴投進佔三壘，仍然沒有得分而慘遭完封。

此戰藍鳥主場邀請老朋友英卡納西昂（Edwin Encarnacion）擔任開球嘉賓，英卡納西昂是效力過藍鳥8個球季的猛將，還送了簽名球與小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）合影。英卡納西昂是多明尼加人，小葛瑞洛則是出生在加拿大的多明尼加後裔，他此戰4打數沒安打。