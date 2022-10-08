37歲女星陳筱蕾曾演出林俊傑〈完美新世界〉及其他藝人MV，過去也上過《女人我最大》節目，2018年她自曝罹患腦瘤，去年驚傳復發，她低調抗病一年後，昨(7日)分享心路歷程，其中她指出做了「放射燒腦」，「在治療當下，聞到一些燒焦和微苦的味道之外，就在發呆一下的過程中結束了」，比較有感的是隨之而來的掉髮。

陳筱蕾去年3月透露腦瘤復發，當時她表示以為生病後，臉上不可能再洋溢漂亮的微笑，後來她決定正能量勇敢面對，變得更有自信，並嘗試一種沒試過的放射手術，名叫「速鋒刀」。昨晚她分享治療聽神經瘤復發以來的經過，「整個治療過程其實蠻快速簡單，先照MR，做好腫瘤定位，再去躺著20分鐘做專屬我的頭面罩，（就是帶起來很像德州電鋸狂的面罩）」，接著就是連3天都要去醫院做放射燒腦。

陳筱蕾發文。（圖／翻攝自筱蕾（陳筱蕾）臉書）

陳筱蕾表示，當下不感覺痛，只會聞到一些燒焦的味道，後來會有輕微掉髮症狀，也就是俗稱的鬼剃頭，她也使用自費的標靶藥物，一劑要價1萬台幣，是看體重選擇需要注射的量，「一結束拔完針..忍不住大聲讚嘆現在醫學太厲害了吧！因為在到醫院時還需要坐著輪椅的我，打完立馬所有不舒服，頭暈會跌倒的症狀都沒有了，差點都可以跑飛醫院」。

最後，陳筱蕾說，其實抗病過程最重要的是情緒管理，很多人以為她很樂觀面對，但其實並非事實，「就連聽到加油都忍不住覺得煩躁（明知大家有心的鼓勵）」，現在只求和負面情緒、腫瘤學會和平共存，網友回應：「那我還可以說加油嗎，你最美，怎樣都美」、「有負面情緒都很正常，即使這樣...妳真的還是好美」、「抱～經過了3年，我也在努力與腦瘤共存，目前一年回診MRI一次，也是希望可以維持不要變大。」、「妳好棒！加油！」。