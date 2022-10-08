年底九合一選舉的首都之戰，可說是萬眾矚目焦點。網路媒體昨(7日)公布針對20歲以上的台北市民進行「2022台北市長選情調查」結果，在候選人喜惡方面，國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊三人中，以蔣最受台北市民喜愛，對陳的討厭度有50.2%。該結果出爐後，引發網友討論，有人就說「把疫情搞得亂七八糟」、「權力令人腐敗」。

根據《ETtoday新聞雲》公布的民調結果，在看好度方面，45.9%台北市民看好蔣萬安當選2022台北市長，28.7%台北市民看好陳時中當選，17.6%看好黃珊珊；至於候選人喜惡方面，台北市民對蔣的喜好度為40.6%、討厭度23.2%；對陳的喜好度為27.8%、討厭度50.2%；而對黃的喜好度為36.1%、討厭度則為17.4%；三人中，以蔣最受台北市民喜愛。

針對候選人喜惡方面的民調結果，有不少網友在《LINE TODAY》相關報導底下討論，已有超過180則留言，有人表示「真的不意外」、「台灣人民甦醒了嗎？」「這是要升官的前兆嗎？」「蔣、黃兩人誰上都好」。