國際貨幣組織（IMF）執行委員會7日批准了烏克蘭要求提供額外的緊急資金13億美元（近390億元新台幣）來幫助該國抵禦俄羅斯入侵時來維持其經濟。

據《路透社》（Reuters）8日報導，這些資金將來自國際貨幣基金組織董事會上個月批准的新的緊急貸款計劃，以解決糧食短缺問題。烏克蘭還要求與董事會參與以加強政策承諾和國際貨幣基金組織表示，進一步促進捐助者的支持。

國際貨幣組織總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）發了一則推文肯定了這項決定。「這對於促進捐助者的支持很有幫助，並將能夠為全面性的資助鋪平道路」

喬治艾娃在後來發表的一份宣讀中表示，現於財政上提供支援給烏克蘭的成員國政府們，已確保該國承諾能夠償還這筆基金的債務。。

這其實違背國際貨幣基金組織的一項規範，這條規范要求借款人證明債務可持續性，但鑑於戰爭的不確定性和烏克蘭的需求，這一項規範不太可能符合。

不過，喬治艾娃仍表示，這份債務不可持續的風險更高（指烏克蘭還不出錢）。國際貨幣基金組織表示，俄羅斯於2月24日開始的對烏克蘭的戰爭造成了「巨大的人類悲愴和經濟痛苦」，並預測2022年烏克蘭國內生產總值將收縮35%。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）7日向國際貨幣基金組織表達感謝，並表示這筆資金將會用於烏克蘭。