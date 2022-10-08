大陸一名48歲男子某天外出工作時倒下，送醫發現腦中有大量血栓，即便醫師立刻注射血栓溶解藥，男子仍不治身亡，而男子的女兒收到消息後崩潰痛哭，醫師詢問後才知，原來男子平常習慣吃重鹹，烹飪時愛加味精提味，但炒菜加入大量味精，又沒有減少其他調味料的用量，吃重口味恐比抽菸喝酒更傷血管。

根據陸媒《搜狐網》報導，大陸一名48歲的李姓男子，平常擔任維修工人，某天出門到某個社區工作，突然感覺到頭暈目眩，下秒就倒地不醒，社區保全見狀立刻聯絡救護車將男子送醫急救。到院檢查後，發現李男腦中有大量血管阻塞，導致他的血液循環出現障礙，且因為他血壓突然升高，才導致腦梗塞發生。雖然醫師立刻注射血栓溶解藥阿替普酶（Alteplase），但男子仍不幸身亡。

李男的女兒透露，爸爸平時吃飯很重口味，烹飪愛加味精提味。醫師聽了搖頭說，做飯不建議添加過量調味料，而炒菜愛加大量味精，恐比抽菸喝酒更傷血管，因為味精含有穀氨酸鈉（Monosodium glutamate, MSG）的化學物質，少量食用對人體影響不大，但若吃多恐引起體內水分滯留，導致血液體積變大，進而導致血壓上升，加重心臟與腎臟的負擔，甚至可能讓血管平滑肌受損，使得血管硬化，造成血管阻塞。

李男的女兒也說，在爸爸腦梗塞過世之前，從來沒有做過任何健康檢查，因為他總覺得自己很強壯，身體也沒有不舒服，加上爸爸堅信三高只有胖子才會得，因此對於花錢健檢就更加不以為意。殊不知，三高跟遺傳、飲食習慣與壓力也有關聯。

醫師提醒，不想要血栓纏身，建議改善3種不良飲食習慣，首先是避免吃高鹽食品，像是醃製類的食品多是用大量食鹽醃製，長期食用會對腎臟造成負擔，也可能引發高血壓；另就是避免吃過辣的食物，因為吃太辣不僅會導致腸胃不適，也可能刺激到血管、導致血壓上升；最後則不要吃太油，大量食用脂肪含量高的食物，恐會導致血管阻塞，甚至還有可能導致高血脂或腦梗塞發生。

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