中新網報導，大陸公安部指出，截至10月7日19時，十一長假期間大陸全國刑事警情同比下降17.5％，72場大型活動安全順利舉行，各重點旅遊城市和4A級以上景區秩序井然，較大交通事故同比下降58％，道路交通總體安全平穩有序。

報導稱，節日期間，公安機關持續保持最高等級社會面巡防勤務，累計投入社會面巡邏防控民警輔警770萬人次，組織發動群防群治力量350萬人次，有效提升見警率、管事率，不斷鞏固深化夏季治安打擊整治「百日行動」成果經驗，依法嚴厲打擊各類違法犯罪活動，全面加強重點部位和人員密集場所安全防範，深入開展矛盾糾紛排查化解和安全隱患排查整改，切實維護良好治安秩序。

針對假期群眾出行出遊意願強烈、交通安全風險上升的情況，公安部交通管理局每日研判調度，大陸公安交管部門投入警力110萬人次、出動警車50萬輛次，提前發布交通安全預警提示，加強高速收費站、景區周邊等重點道路疏導管控，嚴查重點隱患車輛和「三超一疲勞」等嚴重交通違法行為，全力保障群眾出行安全，未發生重大交通事故和長時間大範圍交通擁堵。

鐵路公安機關全面加強站車安全防範，嚴厲打擊霸座、旅財被盜等人民群眾反映強烈的突出治安問題，全面落實疫情防控責任，確保了鐵路治安平穩有序，5600萬多名旅客平安有序出行。民航公安機關強化機場秩序維護，督促民航企業加強安檢措施，維護了良好客流秩序。移民管理部門嚴密口岸邊境管控，有力服務了疫情防控大局。

針對假期旅遊景區客流集中的情況，各地公安機關累計出動警力68萬人次，加強景區安全隱患排查和治安秩序維護，督促景區管理部門嚴格落實預約、實名進場等要求，確保4500多萬名遊客安全有序遊覽。同時，警方全面加強對大型活動的安全監管和秩序維護，督促落實安全主體責任和疫情防控責任，確保了各地大型活動安全順利舉行。