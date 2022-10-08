據微信公號《新疆日報》消息，新疆自治區黨委對於地方個別領導幹部工作落實不力，導致局部區域疫情出現反彈、外溢。10月7日對烏魯木齊市天山區區委書記李紹忠、水磨溝區區委書記宋斌，吐魯番市委常委、高昌區區委書記朱劍軍3人予以免職處理。

《新疆日報》指出，本輪疫情發生以來，新疆自治區黨委要求廣大黨員幹部特別是各級領導幹部把思想和行動統一到總書記習近平關於疫情防控重要講話重要指示精神，和中共中央決策部署上來，牢記人民利益高於一切，切實提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，堅決扛起疫情防控政治責任。

《新疆日報》稱，各級領導幹部聞令而動、靠前指揮，做到守土有責、守土負責、守土盡責，付出了艱苦努力。但也有個別領導幹部工作落實不力，導致局部區域疫情出現反彈、外溢。對此，經自治區黨委研究決定，對烏魯木齊市天山區區委書記李紹忠、水磨溝區區委書記宋斌，吐魯番市委常委、高昌區區委書記朱劍軍3人給予了免職處理。

《新疆日報》表示，對3人免職處理，體現了新疆自治區黨委壓緊壓實各級主要領導幹部疫情防控第一責任人職責、從嚴治吏的鮮明態度。自治區將繼續堅持在疫情防控一線考察識別、選拔使用幹部，與推進領導幹部能上能下有機結合起來，強化能者上、優者獎、庸者下、劣者汰的鮮明導向，激勵各級幹部在疫情防控中擔當作為。