藝人侯昌明和曾雅蘭是演藝圈著名的銀色夫妻，除了常在社群放閃羨煞眾人，也不忘分享日常生活，日前夫妻倆趁著疫情趨緩，飛到泰國曼谷度假，不料卻遇上當地暴雨，他也曬出照片透露當地淹水狀況，讓網友們全看傻了眼。

侯昌明曬出和老婆曾雅蘭在飛機上合照，只見兩人對著鏡頭露出開心表情，接著表示：「隔了三年終於第一次要出國了，整晚都沒睡，太興奮了，泰國，我們來了」，未料事隔一天，他就PO出一系列當地照片，只見曼谷因為下了一場暴雨後，路面竟大淹水，不管人車都得涉水而過，忍不住驚呼：「曼谷的雨中即景，下了一場雨，就變成這樣了」，接著不忘大讚：「突然覺得台灣的排水系統做得還不錯」。

對此，網友紛紛回應：「有時出去看看就會發現台灣有多好」、「我也遇到在考山路一下雨就積大」、「真可怕，你們要注意安全喔水」、「好像快要變正常現象了~太常淹了」、「以為在水上市場」、「真像常淹水的高雄」、「陸上行舟」、「可以衝浪了」。