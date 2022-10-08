大金空調向來注重空氣品質，因此作為全球好空氣專家，空調與空氣相關的產品都獲得國內外各專業機構的高度肯定，而日前就獲得台灣空氣品質健康安全協會，頒發了最高等級的鑽石級認證給大金空氣清淨機，台灣空氣品質健康安全協會理事長、環保署前署長沈世宏表示也表示，推動空氣清淨機標章認證工作，主要是為了讓社會大眾對於市場上各種空氣清淨機的技術研發、淨化效能、品質保證、安全管制等內容，有明確的評估與選用依據，藉由「空氣清淨機標章」認證機制，以提升國內空氣清淨產業的良性發展與商機。

而和泰興業董事長蘇一仲就表示，依照WTO之前的統計，全球健康十大威脅內，空污可是名列前茅，特別都會區民眾每天約有80%以上的時間處於室內環境中，室內空氣品質將直接影響工作、生活品質以及健康，特別是近年受疫情影響，國人對室內空氣品質，像換氣、淨氣的防疫宅概念也受到重視，因此空氣清淨機正是維持室內空氣品質的重要設備。

「很開心本次能獲得台灣空氣品質健康安全協會的最高等級鑽石級認證，選擇信譽良好、功能卓越的空氣清淨機，能達到室內空氣品質淨化的良好成效，提升使用者的安全、衛生與健康。」，而此次獲獎的大金空氣清淨機，全系列正是採用先進閃流放電空氣淨化技術，實驗證明能抑制新冠病毒，像Omicron株達到99.97%，Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株，達到99.9%以上，Delta變異株達到99.8%以上的抑制活性效果，達到淨化室內空氣效果，也同時為使用者的健康把關。