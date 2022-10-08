年底台北市長選戰成政壇關注焦點。一份最新民調顯示，國民黨候選人蔣萬安為29.6％、無黨籍黃珊珊28.1％、民進黨陳時中27.8％，都在誤差範圍內。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，他們三人就跟麻花一樣，糾纏在一起了，沒有第一名、第二名的問題。此說法引熱議，不少網友卻質疑黃不可能民調那麼高。

吳子嘉昨（8）日在節目《關鍵時刻》，搶先曝光《美麗島電子報》台北市長選舉民調。吳分析，蔣萬安的民調從9月的32.7％到10月的29.6％，差距3個百分點左右其實是在誤差值內；黃珊珊的民調差距則差4個百分點左右，嚴格來講卻也在正負誤差值6％內。

吳子嘉認為，這次最新民調的變化都在調查誤差值內，但是很有趣的，這次民調就跟麻花一樣，3個人糾纏在一起了。蔣萬安跟黃珊珊兩人的票是互通的，因為重疊性很高、性質很雷同；目前來講，三個糾纏在一起了，沒有第一名、第二名的問題。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「黃珊珊不可能那麼高」、「不可能！我才不信黃珊珊會跟蔣萬安拉那麼近」、「民調這種東西看看就好」、「我相信深綠不可能完全放棄陳時中，畢竟他們很死忠」、「三人差距那麼近？這刷新我三觀了」。