經常有人抱怨鄰居半夜愛愛叫聲太吵無法入眠，讓許多人疑惑女生性行為時一定要叫出來，而且叫越大聲越舒服？最美性學博士許藍方表示，叫聲與爽不爽沒有直接關連，可能只是很痛，會有這樣的誤解大多是受A片影響，而要知道另一半愛愛時是否舒適，可以從對方親口說及觀察表情肢體來判斷。

台北醫學大學護理學博士許藍方在YouTube指出，男女歡愛時女生沒叫出聲不一定代表不爽，也有女生說性愛過程很舒服，但就是叫不出來，而會有這種錯誤迷思是受A片影響，因為A片中的女優們每個都叫得超大聲、驚天動地。

許藍方解釋，A片透過聲音、視覺放大人的感官，有身歷其境的感覺，但不代表是真實情況，例如看鬼片，關掉聲音就不可怕了，建議下次把A片關靜音，就會瞬間有「原來現實是這樣」的感覺。

至於女伴性愛時開不開心，許藍方表示有2種方法能看出來，第一種是對方親口說，第二種是觀察女生表情跟肢體，畢竟人是有知覺的，對方再怎麼無感也不會完全不動，就算很冷靜也會發出「嗯嗯啊啊」的嬌羞聲，因此表情與肢體能反應出投入程度，若女生都靜悄悄，男生就該好好檢討。

許藍方強調，叫床聲音大小不代表舒服程度，若只靠聲音判斷可能會誤解，使兩人都在不享受的環境中演戲罷了；她表示，完美的性愛應該是男女都很自然地做自己，不是一定要叫，呼籲拋開傳統觀念，獲取正確性知識才能獲得性福。