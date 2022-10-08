櫃檯買賣中心對富利康科技(6837)違反重大訊息規定，處以違約金12萬元。

櫃買中心表示，富利康科技之協辦輔導推薦證券商統一綜合證券公司申請辭任，因前開券商辭任後該公司已無輔導推薦證券商，業符合興櫃審查準則第40條終止該公司股票櫃檯買賣之規定，屬對股東權益有重大影響之情事，惟該公司未依規定期限發布重大訊息，核有缺失，爰依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣12萬元之違約金。