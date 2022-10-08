安平民宅清晨火警，大批消防人員趕到現場。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

消防人員以雲梯車救出起火民宅一家四口。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安平區文平路1棟4樓透天民宅8日清晨5時26分發生火警，嗆鼻的濃煙從起火點1樓竄升到頂樓，房姓一家4口第一時間逃生無門，一起逃往4樓前側房間，關門待救，消防人員以雲梯車協助全數脫困，火勢約半小時撲滅，幸無人傷亡。

國慶連假第1天清晨，大家還在睡夢中，安平區一棟透天民宅突然發生火警，多輛消防車警鈴劃破黎明的寧靜，驚醒不少正熟睡的鄰居。

起火民宅經營監視器材安裝，1樓大廳堆有貨品，起火點疑在大廳的雜物堆，火勢迅速全面燃燒，濃煙隨即往上竄升。

受困的民眾為50多歲的房姓夫妻、23歲兒子與兒子的女友，4人在睡夢中驚醒，欲從1樓大門奪門而出，卻見到濃煙與火勢阻斷逃生去路，決定一起往上衝入4樓前側房間，將門關上待救。

房家人此舉順利阻斷大量濃煙進入4樓房間，因1樓大門一時難以打開，消防人員兵分多路，一邊架梯從2樓窗戶進入，再下到一樓打火，一邊以雲梯車將受困民眾從4樓窗戶救出，並給予戴上「空氣呼吸器之共生面罩」，提供新鮮空氣，4人安全獲救，雖無大礙，仍一併送往醫院預防性就醫。

台南市消防局出動22車44人，除了救出房姓一家4口，同時引導隔壁戶4人順利疏散，火勢在清晨6時04分撲滅，無人傷亡，未延燒其他住戶，房家財損需經後續火調確認。

台南市長黃偉哲8日清晨接獲通知安平民宅火警有民眾受困，下達救人為先命令。台南市消防局呼籲民宅加裝住宅警報器，可即時偵測到濃煙，提早避難逃生，減少傷亡。