在石油輸出國組織與盟國（OPEC+）採取大幅減產措施後，美國總統拜登7日特別指出都是因為沙烏地阿拉伯和俄羅斯害的才造成美國汽油（gasoline）價格上漲。

土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）8日報導，拜登在馬里蘭州發表講話時說：「我（原本）能夠將汽油價格降到遠超過 1.60 美元，但由於俄羅斯人和沙烏地阿拉伯人的所作所為，在我還沒有完成降低汽油價格前，就開始緩慢上升。」

"For the first time in recent energy history, [the West doesn't] have a single ally inside OPEC+"



- In 1973-74: US counted on Iran

- In 1979: Saudi was a helpful friend

- In 1990: Saudi & Venezuela came to the rescue

- In 2003: Saudi helped

By @JavierBlashttps://t.co/yh7OyZv4cK — Ziad Daoud (@ZiadMDaoud) October 6, 2022

在石油輸出國組織與盟國決定將全球石油產量每天減少約200萬桶後，拜登已表示他正在尋找替代方案。他的高級官員表示，在克里姆林宮對烏克蘭進行已經長達7個多月的戰爭之下，這表明了產油集團正向俄羅斯「靠攏」。

自5日OPEC+宣布減產後，本週全球油價上漲了10%以上。減產預計要到 11 月才能生效，拜登已通過授權從美國戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve, SPR）中釋放約1000萬桶石油，試圖減輕OPEC+減產對美國市場所造成的影響。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導稱，拜登政府正準備縮減對委內瑞拉的制裁，以允許雪佛龍公司（Chevron Corporation）恢復在那裡開採石油。知情人士告訴財經日報，此舉意在重新開放委內瑞拉石油出口向美國和歐洲市場。