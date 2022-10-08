香港醫管局行政總裁高拔陞今早在電台節目表示，香港目前發現的OmicronBA.2.75個案較少，但變異病毒株有機會引發社區傳播，感染新變種病毒的臨床反應和感染BA.5相若，但相關數據不多，會密切留意。

高拔陞又稱，公立醫院放寬探訪安排後，病人與家屬的交流增加，明顯看到長者患者的情緒和康復進度有改善，但現有三成住院病人未完成接種第三針疫苗，染疫後的危險性會增加，院方規定家屬探病時要持有48小時內的核酸檢測陰性證明，能防止大量人士進入醫院引發感染風險。

高拔陞還表示，現在難以估計流感高峰期何時到達，接種流感疫苗後，需幾周才能體內抗體上升，呼籲市民盡早接種流感疫苗。

新界東醫院聯網家庭醫學部部門主管梁堃華稱，流感疫苗的抗體可維持6至9個月，新冠疫苗和流感疫苗可同時接種，當局會優先為高危群組接種。她建議先接種流感和新冠疫苗，隔兩星期才接種肺炎鏈球菌疫苗，至於噴鼻式流感疫苗較適合2至49歲人士，但患有氣喘、抵抗力差及孕婦等，不適宜使用噴鼻式疫苗。