一名男網友分享，大學畢業後想當保全，結果家人紛紛反對，認為當保全很沒出息，還說寧可他在家待業找工作，也不要他去當保全，讓原PO感到很猶豫。貼文引起網友討論，不少人認為職業不分貴賤，正當賺錢沒有錯，何況保全的薪資待遇不差，曾看過月薪開5萬的，直接贏過一堆人。

一名男網友近日在Dcard上發文說，他畢業到現在找工作找了3個多月，但都沒有找到喜歡的，因此打算去當保全，怎料家人聽到以後直接崩潰，無法理解原PO讀到大學畢業卻要去做保全的理由，甚至還說「寧願你待業找工作，也別去做保全！」

男網友表示，他不認為當保全很沒出息，畢竟也是一份正當賺錢的工作，但看到家人們的反應以後，讓他感到很猶豫。因此想聽看看網友們是怎麼看待這件事情。

貼文引起網友討論，不少人鼓勵原PO按照自己的想法做就好，職業不分貴賤，堂堂正正的賺錢沒錯。「為什麼會沒出息，我不太懂耶！職業不分貴賤」、「相信自己，無論任何工作都有工作的價值」、「不偷不搶的正當工作都很棒，也沒在家啃老，已經比很多人好了」、「做保全沒啃老很好，真的，家人只是怕說出去沒面子吧！」

另有網友表示，不要小看保全這個職業，蠻多地方的保全薪資待遇不差。「我男友做高級住宅區的保全，起初一個月4萬，做個一兩年可以升職，月入就有5萬左右，屌打一堆職業」、「保全業有開過五萬的，屌打一堆人」。