花蓮出現強烈雨勢，已有多處傳出災情，今清晨6時，9名大學生由1教練帶領，到花蓮縣吉安鄉阿美族文化村外海進行SUP立槳衝浪，因海象極度不佳，2女3男被溪流帶往出海口，受困海上，海巡、空勤與消防局進行搜救，4人陸續被海巡船艇救回，最後1名則由空勤吊掛救起，救援過程驚險萬分，5人都已獲救生存、送醫觀察。

2男3女清晨到花蓮外海進行SUP活動，立槳挺遺留岸邊。（消防局提供）

海巡獲報後立即趕抵現場搜救。(海巡提供)

據悉來自北部大學生，連假到花蓮玩，跟SUP業者約定在早上6時到花蓮溪出海口，有9名大學生跟1名教練下水，因昨晚花蓮豪大雨，水流湍急，其中4人被花蓮溪水帶往外海上，教練要求其他學生上岸，教練也跟著往外海救援。

消防局清晨6時01分獲報，花蓮縣吉安鄉阿美族文化村外海、花蓮出海口，一行5人(2男3女)，在海邊進行SUP活動，現場有4艇，雖有穿救生衣，但因海象極差，被帶往出海口，回不了岸邊。

消防小隊長李國賢抵達現場，從岸邊看不到待救者，且評估現場海象不穩定，救生艇不宜下船，立即通報第九巡防區由海巡署派船艦救援，同時也通報空勤支援。

上午7時11分，海巡派船艇，已先尋獲4人(1男3女)，目前海巡持續搜索1名男性，同時將船上4名獲救民眾需要送醫觀察。

直到9時，空勤在海上尋獲第5人，所幸生存，將他吊掛至德興棒球場旁航空器起降點，由消防車接駁將患者送往慈濟醫院。

救難人員雖鬆一口氣，5人救援過程驚險萬分，不過氣候極度不穩，雖無發布海警，也無禁止下水，但SUP活動業者也不該貿然下海玩水，消防局將勸導。

花蓮降下豪大雨，秀林鄉和平村出現土石流警戒，秀林鄉公所昨晚，緊急撤離和中部落保全戶120戶，實際居住349人，到和平國小大禮堂暫時安置；和仁部落也有保全戶43戶，實際居住76人，安置在和平村辦公室2樓。公所也在昨晚間10點宣布和平村8日停班停課1天。