Sandy吳姍儒上個月在社群網站曬出超音波照，透露懷孕的好消息，讓外界紛紛獻上祝福，不過近來卻頻頻收到網友私訊，提醒她孕婦飲食要特別注意，還得特別忌口，讓她無奈表示：「只能加州女孩笑回shut up」。

吳姍儒表示懷孕後常有許多人當面或私訊「提醒」她要營養均衡，為了腹中胎兒得特別忌口，對此，她回應這些人：「這麼多年，我在吃營養健康的時候，你倒是說看看你在幹嘛」，接著分享許多相關案例：「網路上看到好多媽咪點手搖被強迫去冰、吃辣椒沾醬被搖頭嘆氣警告、連蛋糕上有幾片巧克力都被罵」。

吳姍儒透露雖沒有這些誇張經歷，但忍不住為孕婦們抱屈：「孕婦很熱！是熱到最高點的熱！待在冷氣房也熱到像快中暑的熱！孕婦想吃辣在正常範圍內，就是不吃會爆氣，就讓她們吃！好心情更重要」，接著強調：「每一位孕婦信念都不一樣，看的醫生不一樣，知識量不一樣，但都一樣不關你的事，她懷的是她的小孩，她要自己負責」。

吳姍儒補充在網路上看到有媽咪在夜市點冰飲料，竟被被排隊群眾連聲唸：「有告知妳風險了喔、不想當媽媽就不要勉強、都懷孕了還不克制喔」，讓他忍不住向這些人喊話：「這些旁觀者真的不要強加假關心與假經驗分享，進行莫名恐嚇勒索，好嗎？她要是氣急攻心，誰來負責？」希望大家能適時關切就好。