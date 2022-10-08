美女律師李怡貞平時常在臉書分享對時事的看法，昨(7日)她打趣自曝想要挑戰「爬山仔原圖」，秀出自拍，喊話強調自己40歲的真實狀態不輸人，更自嘲：「本人全台到處開庭想要挑戰極限，想挑戰每個法院都跑一個案件，求抖內150萬就好」，引來防疫女神賈永婕逗趣笑回：「可惡我遜掉了，我也要來想想我要挑戰什麼」。

李怡貞最近在臉書討論時事新聞，意有所指說：「覬覦他人的江山沒關係，想用他人資源幫自己抬轎也沒關係，但是最可惡的是吃乾抹淨盡了以後還假裝清高，喜歡靠別人的老公就不要演得一副都是靠自己，好棒棒，這麼有本事怎麼不自己去找一個老公？」昨更進一步發文：「請媒體自律！剛剛看到有新聞說什麼爬山仔原圖流出什麼30歲活得像40歲…我就問！！！！40歲怎麼了蛤？！！」並曬出無濾鏡自拍照。

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

話鋒一轉，李怡貞說她也想要挑戰極限，「本人全台到處開庭想要挑戰極限，想挑戰每個法院都跑一個案件，求抖內150萬就好，不收四方金」，主播高毓璘回應：「每次看到記者寫30多歲『婦人』，我也是一把火燒起來呢」，賈永婕則參戰說，她也想要加入挑戰自己並接受斗內的行列。

見此，李怡貞提議：「張惠妹一百首歌，我曾經『有幸』聽聞片段您的歌聲，非常深刻」，賈永婕說：「可惡激起我的鬥志，印象深刻是不是很厲害？我也可以爭取金氏世界紀錄」，並截圖在自己臉書開玩笑說：「我有新的目標了！金氏世界紀錄⋯⋯⋯偶（我）來了！#請抖內」，粉絲回應：「可以發起抖內求你不要唱的活動嗎」、「美少女女神早已經是金氏世界紀錄了，抖內最神速」、「肯定要挑戰金曲獎呀」、「胖虎都出道出了專輯，妳沒問題的！我會支持」，李怡貞也說：「求姐不要認真，我們真的會怕」。