失戀總是令人心痛，有人會就此消沉，但也有人在分手後反而活得更精彩，《摘星工廠》運勢專欄指出雙子座、水瓶座、獅子座的女性在分手後，雖然會情傷一陣子，但她們會從失敗中看到自己的弱點，並透過學習和強化心理素質，很快站起來，且變得更強大。

▍雙子座

雙子座的女性不會對人生做任何限制，面對失敗或困境，她們總能隨機應變。感情失敗雖然會使雙子座難受，但雙子座能很快地調整心態，讓自己去看更多更好的事物，這時新世界的大門會為她慢慢地打開，漂亮的替自己找回來最初的康莊大道。

▍水瓶座

水瓶座的無懼，源自於她們獨立堅強的內心，她們不會只為感情而活。水瓶座擅長分析經歷並從中獲得到經驗值來強化自己，越是關鍵的時候，越是理智與冷靜。感情失敗後，水瓶女會迅速規劃下一步，雖然會先消沉一陣子，但不久就會重新站起來。

▍獅子座

獅子女重感情，但更看重自己的「傲骨」，雖然有時候會暫時放下自我，但到了關鍵時刻，傲骨就是她們最強大的武器；遇到重大打擊時，即使旁人都以為獅子座會因此消沉，她們反而會在逆勢中「倔強」起來，因此獅子座不會因為離開誰就不再是獅子座。