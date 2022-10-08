綜藝節目《快樂大本營》開播後，不僅歷久不衰，還捧紅主持人團體《快樂家族》，其中成員杜海濤與女星沈夢辰於2月曬出結婚證登記結婚，愛情長跑9年的兩人深受不少粉絲祝福，誰料，近日有眼尖網友發現在兩人各自的微博中，都搜不到關於對方PO文，再加上兩人婚禮遲遲沒有舉辦，遭懷疑恐是有婚變疑慮。

據悉，杜海濤和沈夢辰在2014年被發現一同前往南韓旅遊後便大方認愛，之後愛情長跑達9年的光陰，除了會不時出現在對方節目、微博大秀恩愛，沈夢辰在過去被提問到是否想嫁杜海濤時，也害羞表示「那當然啦」，大方示愛舉動令人稱羨。

近日，有微博網友指出，目前在杜海濤與沈夢辰的微博中，都搜尋不到對方名字，再加上兩人登記結婚至今已經超過半年，卻遲遲沒有舉辦婚禮，網友認為杜海濤、沈夢辰感情恐生變數，而雙方將微博設置成「半年可見」，疑似為了之後分離留下退路。對此，還有營銷號博主表示兩人最近曾大吵好幾次，沈夢辰已從兩人的家中搬離，指出導火線之一是杜海濤打算在婚禮上直播帶貨，讓沈夢辰不滿。

有網友指出兩人矛盾的導火線是因為杜海濤想在婚禮「直播帶貨」。（圖／翻攝自微博）

不過，隨即便有粉絲幫忙澄清，表示杜海濤近日還有去老婆沈夢辰的超話灑糖，且在微博上甜蜜曬出兩人合照，只是未寫出沈夢辰的名字。不僅如此，沈夢辰於其它社群平台都還保留著夫妻的婚後日常，兩人在生日、中秋節等節日也一起度過、曬照，並且沈夢辰在聚會合照中也洋溢著明媚的笑容，看起來心情甚佳，一點也不像是有婚變跡象。不過，粉絲也表示，近日突傳的婚變消息，不論是真是假，還是希望兩人能給出回應，以免假消息越演越烈。