【全程字幕】高虹安遭柯建銘窮追猛打 張善政喊「的確辛苦」：昨天張善政、今天高虹安、明天蔣萬安

民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文屢遭綠營質疑，國民黨桃園市長參選人張善政昨(7日)受訪表示，高的確辛苦。此話一出引發網友關注，有人就認為「民進黨已經沒有較好的競選對策，只有發動全黨窮追猛打，不管對與錯，是與非，令人髮指」。

張善政指出，先前民進黨攻擊自己時，就曾說過一句「昨天張善政、今天高虹安、明天蔣萬安」，民進黨不會抹黑就不會選舉，真是非常遺憾。

針對張善政的回應，有網友在本網影片、《Yahoo新聞》相關報導底下留言討論，其中有人表達「誠實面對真理有這種困難嗎」、「先把張善政跟高虹安送上市長位置，才能讓民進黨知道抹黑招式是沒用的」、「對這群抹黑造謠的敗類，要硬起來」、「這次選戰狂打論文抄襲，最先被打趴是打林智堅吧」、「塔綠班沒招了，就開始抹紅抹黑，連高虹安讀北一女也能造謠」、「他們自己一黨獨大是不是，看不到還有人嗎？」