國民黨台北市議員徐巧芯（左著藍衣者）。（圖／取自徐巧芯臉書）

九合一選舉將於11月26日投票引各界關注。媒體人韋安指出，針對台北市選戰，傳綠營高層和台北市黨公職開會動員，將特別編排一組人，專門用來對付國民黨台北市議員徐巧芯，讓他忍不住驚呼：「徐已成第四位『市長參選人』了。」對此，徐今（8）日貼出「淚眼」表情回應，想不到自己選個議員民進黨還要特別派人來對付她，她沒有背景、勢力及市長級團隊，懇請大家多幫幫她這位弱女子。

韋安昨（7）日在臉書發文表示，聽說綠營高層和台北市黨公職開會動員，編排4組人馬，前三組分別對付現任台北市市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊，第四組則專挑徐巧芯來打，讓他忍不住驚呼，原來徐已成第四位「市長參選人」了。

徐巧芯今日早上9時44分在臉書發文，貼出「淚眼」表情回應，她不過選個議員而已，竟然變成「第四組市長候選人」，據說還是2周前民進黨高層開會下令的，要特別安排一組人馬對付她。

徐巧芯喊話：「請大家要幫幫我，一個弱女子。」徐指出，她沒有市長級的團隊，辦公室包含她只有7個人，家裡也沒有背景與勢力，這種情形下要面對整個國家機器，真的不知道自己做不做得到，但是每一天還是在拚，把每一天當成最後一天用盡全力燃燒自己，因為覺得這是該做的事，要如此才對得起支持者們，大家就是她的後盾，選舉剩下49天，「今天不搞笑，真的希望大家可以幫助我走下去。真的拜託大家了！謝謝你們！」

此次台北市長共有12人登記參選，代表國民黨的蔣萬安、代表民進黨的陳時中，以及民眾黨支持的無黨籍候選人黃珊珊，為最受矚目的3位參選人。