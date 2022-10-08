針對新竹舊城區發展困境，國民黨新竹市長參選人林耕仁向前台北市副市長李永萍請益，經過團隊研究與規劃後，推出新竹舊城區升級三支箭，賦予沒落商圈轉型與重生的可能，林耕仁表示「我們將攜手找回往日的光榮感、繁榮盛況」。

林耕仁今(8)日在臉書指出，舊城區沒落，是城市發展中不可忽視的現象。對此，他特別向擁有專業、豐富實戰經驗，包含台北松菸、紅樓改造計畫的李永萍請益，經過團隊數個月研究與規劃，推出新竹舊城區升級三支箭，包括文化創意、青年地方創生以及社區創生，賦予沒落商圈轉型與重生的可能。

林耕仁表示，這一切，就從東門市場的重生開始，「重生」是攜手原有攤商以及未來新進駐的夥伴，一同成長、升級轉型。林耕仁提及，「多元美食選擇」，東門市場一樓及地下室，成為提供食品履歷的攤商，以及進駐包含在地與異國的多元美食攤位。「原創品牌工作坊」，市場二樓的空間會規畫原創品牌、手作工作坊等文創產業；藉由結合設計、工藝、創意等元素，把喜愛陶冶心靈與品味的消費族群吸引到新竹。「友善創業環境」，訂定相關輔導措施、提供免租或租金優惠、無息青創貸款、開設辦理青創專業課程，全方位支持青年創業。「監督審查機制」，提供青年完善的空間與福利，也要確保空間不是被拿來當廉價倉庫，定期審查，讓空間真實的運作起來。「便捷提案流程」，最民主、最便捷，由下而上的青創提案流程，降低申請補助的門檻，提供青年不怕試錯的「實驗空間」。

林耕仁也提及，未來將推動《新竹市都市再生基金》的創生，並配套成立《新竹都市再生前進辦公室》，以行政法人聘用人員來協助，讓真正專業與足夠的人力，專責執行舊區再生業務 。

此外，林耕仁喊出讓東門市場，風華再現；並將創新的浪潮，以東門市場為核心，向外輻射2平方公里，包括「提升城市質感」，導入公共藝術、文史導覽、創意市集、街頭藝人等元素，加速老舊街區改造，提升城市質感美學。「假日變身專案」，規劃假日行人徒步區、觀光巴士、街區空間大解放，提供各類展演場所，如創意市集、街頭音樂會等。「智慧停車系統」，舊城區要檢討現行空間，並增加停車位；並以「智慧停車系統」讓民眾輕鬆在手機App迅速了解附近的停車資訊。

林耕仁最後表示，城市是猶如生命的有機體，而都市再生的過程就像孕育生命循環的周期，「我們要重『新』出發，一起將新竹市的偉大與價值重新定位」。