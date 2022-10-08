宗洋水族有限公司企業義消今天成軍。(台南市消防局第五大隊提供／曹婷婷台南傳真)

宗洋水族有限公司企業義消今天舉行成軍典禮。(台南市消防局第五大隊提供／曹婷婷台南傳真)

近年義消面臨人口老化、新血招募不易，台南市積極招募「企業義消」，歸仁區宗洋水族有限公司去年9月工廠發生火警，所幸警消及時滅火，災害未擴大，今天7名員工舉行企業義消成軍典禮，7人穿上消防衣帽、鞋及手套並將消防水帶接上象徵性瞄子，未來除自身工作也增加「義消」任務。

宗洋水族有限公司董事長王壹郎是第五大隊消友會副處長及保西義消分隊顧問團長，向來力挺消防人員，對工廠消防設備也很重視，去年9月工廠曾發生一場火警，讓他深感員工自我救災能力的重要，他表示，以積極具體行動救人，也是善盡企業社會責任的方式，平日也會加強員工演練自主應變，提升員工救災技能。

台南消防局第五大隊轄區包括永康、仁德、關廟、歸仁、龍崎等區，人口多且勤務繁重，第五大隊推動「企業義消」以來，已獲得5家企業響應，增加了數十名企業義消生力軍，其中，又以宗洋水族的企業義消多達7人為最多。

台南市消防局長李明峯表示，此次企業義消招募獲宗洋水族有限公司董事長王壹郎支持，提供加入義消的7名員工相關人身保障，包括保險、互助金、子女獎學金等。他說，讓場所安全更有保障，是目前消防局重點工作之一，企業義消每年可接受消防局專業訓練，建立消防搶救知識與救災技能訓練，也提升場所自我消防防護能量，利己又可助人。

消防局第五大隊今天上午於「玄天守護、歸仁平安」園遊會辦理宗洋水族有限公司企業義消成軍典禮，新加入的7名義消個個精神抖擻，穿上正式消防裝備，代表從今天開始正式加入「義消」行列，現場也頒發感謝狀，感謝宗洋水族對消防事務的支持。