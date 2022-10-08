每到10月，旅客最企盼的就是國慶連假，受惠今年國慶煙火在嘉義，嘉義旅宿業住房早已供不應求，曾獲最美飯店冠軍的「承億文旅-桃城茶樣子」，早在一個月前就被搶訂一空！承億文旅表示，嘉義國慶煙火將從晚上8點起施放2.5萬顆焰火彈，時間長達30分鐘；而花火燦爛的感動除了現場體驗外，以高山茶為設計主題的「桃城茶樣子」，也推出房客專屬的茶染DIY體驗活動。

自即日起，每周六入住「桃城茶樣子」除了品茶、泡茶浴，現在還能用茶染出屬於你的回憶！茶染是植物染色工藝中的一種，只要手邊有茶包就能染布，像是紅茶色澤最濃，普洱、鐵觀音也有不錯的染色感，綠茶則可產生較淡的暈染效果，桃城茶樣子則調和不同茶葉特性，並透過不同的綁結方式，可呈現時淡時濃的漸層，以及素雅有味的花紋韻味。

承億文旅表示，入住旅客可事先於櫃台登記報名，每房贈一人份體驗一次，並於周六晚間20:00至21:00，限量10名旅客參與；若想與三五好友共同嘗試DIY，亦可以99元優惠價加購體驗。

此外，「日月潭花火音樂嘉年華」自10月7日至11月19日登場，為期一個多月的活動，不僅結合樂活自行車嘉年華、浪漫日月潭婚禮與環湖馬拉松外，最讓人期待的就是夢幻「花火音樂會」，將精彩音樂表演結合燦爛煙火、2場無人機表演，直接點亮日月潭的天空！

而細數日月潭花火節最佳的觀賞地點，莫過於擁有270度日月潭美景的「承億文旅-潭日月」！位於飯店內大廳樓層的「先得月Tea Lounge」，戶外陽台的VIP座席及整排鄰窗座位，是入住「潭日月」的旅客爭相卡位的最佳拍照點。隨著一發發煙火點亮日月潭的夜空，「先得月Tea Lounge」也由專業調茶師，推出專屬的煙火調飲，讓繽紛的不只是視覺饗宴，更能以多層次的口感滿足旅客的味蕾。

承億文旅表示，憑藉主理人「茶思特」的天賦，「先得月Tea Lounge」以茶葉調飲專屬品牌為定位，店內不僅提供各式紅茶，如紅玉、台茶18號、蜜香等不同品茶基調，茶思特更將近幾年的國際觀視野、注入先得月的特調茶飲。此次配合日月潭花火節，更因此加入台灣人從小的童年回憶-跳跳糖，打造一場口腔中精彩煙火的特製飲品。