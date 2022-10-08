民進黨台北市長參選人陳時中昨表示，要珍惜民主代表的價值，原本對於這次選舉抱有期待，想說會很許多市政的討論，但看起來都是人格毀滅戰，並強調自己不會做負面選舉，也不會隨負面選舉起舞。對此無黨籍台北市長參選人黃珊珊深感不屑，表示負面選舉的起頭人都是陳時中先生，不要把百姓的智慧當成垃圾，大家每天都在看。

黃珊珊今上午前往艋舺青山宮參拜，會後受訪被問及陳時中自稱不打負面選戰，黃珊珊先是無言兩秒，後表示，如果陳時中沒有做負面選舉，那是誰在做負面選舉？負面選舉的起頭人都是陳時中先生，每一次都是由他主動攻擊別的候選人。

黃珊珊痛批，好像陳時中昨天講的話今天大家都會忘記一樣，「他（陳時中）真的不要把百姓的智慧當成垃圾，大家每天都在看」。黃珊珊強調，負面選舉為什麼被排斥？從周玉蔻事件，可以看出台北市民非常理性，超過界線就是不可原諒，所以有沒有負面選舉大家都在看，誰發起的誰負責。

至於現有最新民調釋出，三位候選人支持度都在誤差範圍內，黃珊珊表示，每個民調都有很大差異，像一些網路主動式民調，結果就會落差比較大，但都值得參考，並強調自己接下來要靠辯論突圍，透過公共議題的討論過程，相信市民也可以看到誰比較適任。

另黃珊珊近日接連走訪萬華區，是否因感受到國民黨台北市長參選人蔣萬安在萬華氣勢上漲，即刻回防，黃珊珊表示，自己平常都會來萬華走走，過去兩年多走得比別人多很多，今日是跟青山王有約定，正式參選後要來報告，之前都是以副市長身份來，這次是特別來跟平安尊王報告參選想法，除了保佑地方疫病消散，最重要是經濟繁榮、風調雨順，對於萬華這個受傷的的地方來說，青山王是地方很重要的信仰中心，希望能好好保佑地方。

至於萬華的傷好了沒？黃珊珊強調，希望不要再消費萬華，而是讓萬華重生走出去，把萬華當作自己的瑰寶，常常到這裡來消費，就是對萬華最大的補償，也不要再逼攤商表態，選舉何苦為難別人。