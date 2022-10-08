新竹縣政府今天起推出「YouBike集點趣、遊竹縣拿好禮」電子集點活動，民眾只要在竹縣租借YouBike並完成主題路線集點，就可兌換手套、偏光太陽眼鏡等騎行裝備。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥透過新聞稿表示，活動即日起至11月15日止，共有5條集點路線，分別為人文巡禮線、都會生活線、陽光踏青線、文青手作線及悠遊海景線，除了悠遊海景線路程較具挑戰性，其他路線騎程時間約在30分鐘可完成。

游志祥表示，民眾在竹縣租借YouBike並至活動網站登入參加活動，完成主題路線集點，就可兌換自行車好物，搭配不同路線有自行車小帽、騎行手套、袖套、圍脖及偏光太陽眼鏡等，完成5條路線就有機會收集成套騎行裝備，數量有限換完為止。

游志祥指出，另於10月15日將在新瓦屋客家文化保存區舉辦「微笑竹縣單車日」，結合13好市集、美食及音樂演出，當天至現場出示騎乘自行車照片並上傳個人臉書，享有免費咖啡品嚐，數量有限。

游志祥說，微笑竹縣單車日活動當天也邀請單車網紅Eva伊娃擔任一日嚮導，帶領民眾體驗「人文巡禮線」主題路線，走訪文化古蹟、享用美食，感受不一樣的旅遊型態，即日起開放報名，詳情可上臉書粉絲專頁「竹縣好好玩」查詢。（編輯：李錫璋）1111008