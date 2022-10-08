嘴上什麼都不說的人，有的是心胸寬大，事過境遷就忘記了，但有的人則會把什麼都記在心裡，不是不報，只是默默等一個時機，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、獅子座、天蠍座不管是恩仇都會報，都會記在心中，默默觀察對方一舉一動，等到時機成熟，就會行動。

▍金牛座

金牛座沉默寡言，不管是對陌生人、泛泛之交還是身邊的親友，金牛座大多時候會選擇少說，也不喜歡被捲入複雜的人際關係；但金牛座越是說得少，就越是記得多、記得牢，不管是好的還是壞的，都會記在心裡，而善惡觀念很強的金牛座，對這些恩仇都會報。

▍獅子座

獅子座雖然常以積極陽光的姿態對待每一個人，因為陽光形象太讓人印象深刻，人們容易忘記獅子座也是個自尊心強烈，不能隨便招惹的人，一般的仇可能不會記，但只要傷了自尊，一定會讓你遍體麟傷。

▍天蠍座

天蠍座常常會把什麼事都記在心裡，然後找時機算帳，愛憎分明的天蠍座，如果有什麼事情記在心裡，就會成為一個必須完成的任務，恩要還、仇要報，如果目前沒有機會做到，天蠍座不介意多等待一會。