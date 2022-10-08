「法官」賈吉（Aaron Judge）單季62支全壘打改寫美聯紀錄，同時成為「非禁藥選手」的單季全壘打王。大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）正式回應外界的議論，他在美媒ESPN節目說：「紀錄已經說了它們該說的，從棒球歷史來看，我們有不同的年代，球的狀況也不一樣，裝備也不一樣。我認為最好的方法就是交給球迷自行論斷，讓他們決定什麼數據最重要。」

全壘打王邦茲（Barry Bonds）73轟、馬奎爾（Mark McGwire）70轟、索沙( Sammy Sosa）66轟，這些國聯紀錄締造者都有禁藥問題。因此美聯61轟的馬里斯（Roger Maris）被一些人認為是真正的單季全壘打王，馬里斯的兒子小馬里斯本周再度呼籲大聯盟更改紀錄。

小馬里斯推文寫道：「賈吉譜寫了歷史性的62轟，恭喜賈吉和他的家人，這肯定是值得紀念的一個球季，你是個值得被景仰的人。對於絕大部分的球迷，我們可以慶祝一個乾淨的新任全壘打王！」

過去不斷維護父親的紀錄，如今小馬里斯也很有風度地祝賀賈吉，他說：「賈吉是乾淨的，他是洋基球員，他光明正大地打比賽。我認為他不只是美聯的62轟，他應該被視為整個大聯盟的單季全壘打王，我認為棒球史必須審視這些紀錄。」

大聯盟無意更改紀錄，如同安打王彼德羅斯（Pete Rose），邦茲的紀錄仍是被官方承認的，只是他們無法通過名人堂票選（羅斯是因為賭博）。大聯盟的全壘打王和安打王居然都沒能入選名人堂，這也是曼佛雷德所說的「紀錄」「評價」可以分開看待。