目前國內基本工資為每月2萬5250元，一名女網友與男友分手後回南部老家工作，人生砍掉重練，女網友哀嘆，31歲還在做32k的工作，自卑低薪不敢認識新對象，「是不是社會上不太能接受31歲還在領3萬元」。

這名女網友日前在臉書《靠北婚姻2.0》發文，今年31歲，跟男友分手後回到南部老家，現在工作薪水只有約3萬2000元，因為覺得薪水太少，她下班還會去打工兼差，收入增加3000～5000元，但仍覺得再這樣領32k下去，未來人生毫無希望，「領這種薪水我不敢去認識別人，不曉得怎麼跟別人成立一個家庭」，於是PO文詢問網友「是不是社會上不太能接受31歲還在領3萬？」

對此，網友們紛紛留言：「低薪多的是，3萬也是自己努力賺來的，沒必要看不起自己，加油」、「32k在南部算高薪」、「31歲3萬怎麼了，我快50歲也沒差多少啊！」、「能有養活自己的能力就好，不要委屈自己去遷就」、「我60歲還在領3萬，過得快樂就好」。

還有人表示，「男人並不會在意妳的薪水是多少， 他們在意的是妳能不能夠同甘共苦互相扶持」、「不會啦！男生大部分不在意」、「我的薪水沒破3萬耶！目前36歲結婚一個孩子，跟老公什麼都一起分擔」，但也有人鼓勵原PO「賺多少是一回事，能存下來的才是妳的」、「好好理財規劃，一樣可以過的不錯」。